Объектив Samyang AF 35mm F/1.4 FE II оценен в $800

Компания Samyang пополнила ассортимент светосильных фикс-объективов моделью Samyang AF 35mm F/1.4 FE II, которая предназначена для полнокадровых беззеркалок Sony c креплением E-mount. Новинка характеризуется массой 659 граммов, длиной почти 12 см, диаметром 7.5 см, резьбой для светофильтра 67 мм, защитой от пыли и влаги, переключателем ручной и автоматической фокусировки, а также управлением диафрагмой, дополнительной программируемой клавишей, оптической схемой из 11 элементов в девяти группах, 9-лепестковой диафрагмой и минимальным расстоянием для фокусировки 29 см. Объектив появится в продаже в середине следующего месяца по цене в 800 евро.