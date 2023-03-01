Объектив Samyang AF 75mm F/1.8 X оценен в $500

Компания Samyang пополнила ассортимент объективов моделью Samyang AF 75mm F/1.8 X, которая предназначена для беззеркальных камер Fujifilm формата APS-C. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 75 мм (112.5 мм в полнокадровом эквиваленте), углом поля зрения 21,9°, 9-лепестковой диафрагмой с диапазоном значений от F1,8 до F22, оптической схемой из 10 элементов в 9 группах, включая два элемента и три элемента ED, покрытием UMC, минимальной дистанцией для фокусировки 69 см, коэффициентом увеличения 0,13x, резьбой светофильтра 62 мм, диаметром 70 мм, длиной 69,3 мм, массой 259 граммов, переключателем режимов AF/MF и линейным STM приводом автофокуса.

Отдельно отмечается, что объектив несовместим с такими камерами системы Fujifilm X, как Х-А1, Х-А2, Х-А3, Х-А4, Х-А5, Х-А7, Х-А10, Х-Т100 и Х-Т200. Samyang AF 75mm F/1.8 X уже доступен для покупки по цене в 500 долларов.
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