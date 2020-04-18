Объектив Samyang AF 75mm f/1.8 FE полностью рассекречен

Компания Samyang объявила о том, что объектив Samyang AF 75mm F1.8 для беззеркальных камер Sony с креплением FE будет официально представлен 20 апреля. Впрочем, позже сам производитель допустил утечку, раскрыв все подробности о грядущей новинке. Итак, нас ждет «легкий и компактный портретный объектив с качественной оптической схемой и классическим круглым боке». Объектив характеризуется оптической схемой из 10 линз в 7 группах с тремя сверхнизко дисперсионными линзами (ED) с ахроматическим покрытием и одной линзы с высоким показателем преломления (HR), тихой автоматической фокусировкой STM, минимальной дистанцией для фокусировки 69 см, длиной 69 мм и массой 230 граммов. Цена объектива пока не сообщается.