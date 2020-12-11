Объектив Schneider Kreuznach 80mm F/2.8 LS Mark ll оценен в $6000

Компания Phase One пополнила ассортимент среднеформатных объективов моделью Schneider Kreuznach 80mm F/2.8 LS Mark ll, которая предназначена для камер Phase One XF. Новинка характеризуется конструкцией из 8 элементов в 6 группах, в том числе асферической линзой, встроенным центральным затвором, поддержкой выдержки синхронизации со вспышкой 1/1600 секунды, фокусным расстоянием 80 мм, автоматической фокусировкой, углом обзора 47°, минимальным расстоянием для фокусировки 0.7 м, максимальным увеличением 0,15х, диаметром фильтра 72 мм, габаритами 85,6:80,4 мм и массой 765 г. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене в 5990 долларов.