Объектив Sigma 16-28mm F/2.8 DG DN оценен в $900

Компания Sigma представила светосильный зум-объектив Sigma 16-28mm F/2.8 DG DN, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом E и L-mount. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 16 элементов в 11 группах, в том числе пятью флюоритоподобными и четырьмя асферическими элементами, массой 450 граммов, длиной 101 мм, диаметром 77 мм, системами внутреннего зуммирования и внутренней фокусировкой, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:5.6х, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8, шаговым приводом автофокуса, резьбой для светофильтра 77мм, а также защитой от пыли и брызг. Объектив появится в продаже в этом месяце по цене в 900 долларов.