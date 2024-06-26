Объектив Sigma 18-50mm F/2.8 DC DN оценен в 600 долларов

Компания Sigma пополнила ассортимент объективов для беззеркальных камер Canon RF формата APS-С моделью Sigma 18-50mm F/2.8 DC DN Contemporary. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 13 линз (1 SLD и 3 асферических элемента) в 10 группах, углом обзора 73.4°(Ш)-30°(Т), семилепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 12.1 см и 30 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:2.8 (Ш)-1:5(Т), резьбой для светофильтра 55 мм, габаритами 69.2 мм:74.5 мм, массой 300 граммов, поддержкой следящего автофокуса, встроенной коррекцией аберраций, а также защитой от пыли и влаги. Объектив появится в продаже 11 июля по цене в 600 долларов.