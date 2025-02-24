Объектив Sigma 300-600mm F/4 DG OS оценили в 6000 долларов

Компания Sigma представила сегодня не только камеру Sigma BF, но и ультрателеобъектив Sigma 300-600mm F/4 DG OS для камер с байонетоми Sony E и L-mount. Новинка характеризуется массой 3.9 кг, длиной 46 см, диаметром 16.7 см, оптической схемой из 28 линз в 21 группе, включая шесть элементов FLD и один SLD, 13-лепестковую диафрагму с максимальным значением F/4 и минимальным F/22, автофокусировкой на базе HLA-двигателя, карбоновой блендой, двухрежимной оптической стабилизацией OS2, встроенным держателем для фильтров, корпусом из магниевого сплава, термоизоляционной краской, защитой от пыли и брызг, внутренней системой зуммирования, фирменным нанопористым покрытием и программируемым функциональным кольцом с двумя режимами работы. Объектив появится в продаже в апреле по цене в 6000 долларов.