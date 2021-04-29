Объектив Sigma 35mm F1.4 DG DN Art оценен в $900

Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 35mm F1.4 DG DN Art, которая предназначена для беззеркальных камер с креплениями Sony E и Leica. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным показателем f/1,4, оптической схемой из 15 элементов в 11 группах, в том числе двумя элементами SLD, одним ELD, одним FLD и двумя асферическими элементами, настраиваемой кнопкой AFL, кольцом диафрагмы с плавным или ступенчатым вращением, а также возможностью его блокировки, защитой от пыли и брызг, резьбой под фильтр 67 мм, массой 640 и 645 г, комплектным чехлом и лепестковой блендой LH728-01.

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