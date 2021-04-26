Объектив Sigma 35mm F1.4 DG DN Art засветился в сети

В сети появились подробные характеристики объектива Sigma 35mm F1.4 DG DN Art, который еще не был представлен официально. Итак, перед нами автофокусный объектив, предназначенный для беззеркальных камер с байонетами Sony E и Leica L. Объектив будет характеризоваться фокусным расстоянием 35 мм, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным показателем f/1,4, оптическую схему из 15 элементов в 11 группах, в том числе двумя элементами SLD, одним ELD, одним FLD и двумя асферических элемента, настраиваемой кнопкой AFL, кольцом диафрагмы с плавным или ступенчатым вращением, а также возможностью его блокировки, защитой от пыли и брызг, комплектным чехлом и лепестковой блендой LH728-01.