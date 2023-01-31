Объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN|Art готов к выходу

Сетевые источники сообщают, что следующая презентация компании Sigma состоится 7 февраля. В рамках мероприятия будет представлен объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN | Art, предназначенный для полнокадровых беззеркальных камер. Грядущая новинка сможет похвастаться оптической схемой из 14 элементов в 11 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см, максимальным увеличением 1:6.8, 11-ти лепестковой диафрагмой со скругленными лепестками, резьбой для светофильтра 72 мм, размерами 78.2:109.5мм (в варианте для байонета L-mount), массой 670 граммов, блендой LH782-02 и крышкой LCF-72 III.