Объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN|Art готов к выходу

Сетевые источники сообщают, что следующая презентация компании Sigma состоится 7 февраля. В рамках мероприятия будет представлен объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN | Art, предназначенный для полнокадровых беззеркальных камер. Грядущая новинка сможет похвастаться оптической схемой из 14 элементов в 11 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 45 см, максимальным увеличением 1:6.8, 11-ти лепестковой диафрагмой со скругленными лепестками, резьбой для светофильтра 72 мм, размерами 78.2:109.5мм (в варианте для байонета L-mount), массой 670 граммов, блендой LH782-02 и крышкой LCF-72 III.

Камера Ricoh GR III Diary Edition оценена в $1150…
Компания Ricoh пополнила ассортимент компактных камер моделью Ricoh GR III Diary Edition, которая отличае…
Представлена камера Fujifilm X-T5…
Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью X-T5, которая оценена в 1700 долларов…
Опубликованы первые фото с объектива Canon RF 135mm F/1.8 IS…
В сети появилась первая подборка фотографий, сделанных на представленный несколько дней назад полнокадров…
Представлен объектив Pergear 14mm F/2.8…
Компания Pergear пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью Pergear 14mm F/2.8, которая…
Представлен объектив Sigma 18-50mm F/2.8 DC DN для Fujifilm…
Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 18-50mm F2.8 DC DN для беззеркальных камер …
DJI выпустила Mavic 3 Classic…
Компания DJI в последнее время пользуется невероятным спросом на рынке, так как продукция практически не …
Объектив Tokina SZ PRO ReFlex 300mm F1 MF CF оценен в $500…
Компания Tokina пополнила ассортимент объективов моделью SZ 300mm PRO ReFlex F7.1 MF CF, для APS-C камер …
Дрон DJI Mavic 3M получил пять камер…
Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью Mavic 3M, которая может похвастаться большим функционал…
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor