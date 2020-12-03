Объектив Sigma 65mm F2 DG DN | Contemporary оценен в $700

Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 65mm F2 DG DN | Contemporary, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетами Sony E и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 65 мм, диафрагмой f/2,0-f/22, конструкцией из 12 элементов в 9 группах, включая два асферических и один элемент SLD, углом поля зрения 36,8°, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 55 см, максимальным увеличением 1:6,8, диаметром для фильтра 62 мм, диаметром 72 мм, длиной 74,7 мм (Leica L) и 76,7 мм (Sony E), а также массой 405 г. Объектив станет доступен для покупки с января по цене в 700 долларов.