Объектив Sigma 70mm f/2.8 DG Macro | Art выходит для камер с креплением L

Компания Sigma объявила о том, что их полнокадровый объектив 70mm f/2.8 DG Macro, вышедший в 2018 году для камер Sigma, Canon и Sony, скоро станет доступен для фотоаппаратов с креплением L. Магазин B&H уже принимает предварительные заказы по цене в 569 долларов.

Напомним, что объектив характеризуется фокусным расстоянием 70 мм, углом поля зрения 34,3º, конструкцией из 13 элементов в 10 группах, включая два асферических элемента, два элемента FLD и два элемента SLD, максимальной диафрагмой F/2,8, минимальной диафрагмой F22, минимальной дистанцией фокусировки 25,8 см, установочным диаметром фильтра 49 мм, диаметром 70,8 мм, длиной 105,8 мм и массой 515 г.