Объектив Sigma 85mm F/1.4 для Sony E показали на фото

Сетевые источники опубликовали первые изображения объектива Sigma 85mm F1.4 DG DN, который предназначен для полнокадровых беззеркалок с креплением Sony E. Данная линза, принадлежащая к линейке Art, выйдет и для камер с креплением L-mount (Panasonic, Sigma и Leica). Объектив будет характеризоваться оптической схемой из 15 элементов в 11 группах (один асферический элемент и 5 SLD), минимальным расстоянием фокусировки 0,85 м, максимальным увеличением 1:8,4, 11-лепестковой диафрагмой, диаметром для фильтров 77 мм, диаметром 82,8 мм, длиной 94,1 мм, массой 630 г, защитой от пыли и брызг, а также шаговым двигателем для автоматической фокусировки. Ориентировочная цена линзы составляет 1200 долларов. Официальный анонс ожидается 6 августа.