Объектив Sigma 85mm F/1.4 для Sony E показали на фото

Сетевые источники опубликовали первые изображения объектива Sigma 85mm F1.4 DG DN, который предназначен для полнокадровых беззеркалок с креплением Sony E. Данная линза, принадлежащая к линейке Art, выйдет и для камер с креплением L-mount (Panasonic, Sigma и Leica). Объектив будет характеризоваться оптической схемой из 15 элементов в 11 группах (один асферический элемент и 5 SLD), минимальным расстоянием фокусировки 0,85 м, максимальным увеличением 1:8,4, 11-лепестковой диафрагмой, диаметром для фильтров 77 мм, диаметром 82,8 мм, длиной 94,1 мм, массой 630 г, защитой от пыли и брызг, а также шаговым двигателем для автоматической фокусировки. Ориентировочная цена линзы составляет 1200 долларов. Официальный анонс ожидается 6 августа.

Комментарии и отзывы Sigma 85mm F/1.4
Обзоры:
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806
Новости:
Камеру Sony A7SIII показали на первых фото

Сетевые источники опубликовали первые фотографии полнокадровой беззеркальной камеры Sony A7SIII, которая ...
Камера Nikon Z30 засветилась в сети

Тайваньский регулятор NCC сертифицировал выход недорогой беззеркальной камеры Nikon Z30, которая еще не б...
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f5.0-6.3 IS оценен в $1300

Компания Olympus пополнила ассортимент объективов моделью M.Zuiko Digital ED 100-400mm f5.0-6.3 IS, котор...
Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлениемОбзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARЛучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Обзор Amazfit PowerBuds. Спортивные наушники со встроенным пульсометромОбзор Amazfit PowerBuds. Спортивные наушники со встроенным пульсометром
iPhone 12 выйдет в самых разных форматах...
iPhone 12 выйдет в самых разных форматахНа просторах интернета появилась информация от инсайдеров, которые уверяют, что в сентябре компания Apple...
Смартфон Poco F2 Pro получил стабильную ...
Смартфон Poco F2 Pro получил стабильную Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 для европейских пользователей см...
Продажи смартфона Xiaomi Redmi 9 стартов...
Продажи смартфона Xiaomi Redmi 9 стартовСмартфон Xiaomi Redmi 9 теперь официально доступен, но в определенных регионах. Как было известно ранее, ...
Подбираем чехол для Huawei P Smart Plus ...
Подбираем чехол для Huawei P Smart Plus Сегодня мы разберем довольно простой вопрос, а стоит ли покупать ...
Взгляните на игровой рюкзак ZOTAC VR GO ...
Взгляните на игровой рюкзак ZOTAC VR GO ZOTAC анонсировала новый рюкзак VR GO 3.0, предлагая улучшение производительности на 30% по сравнению с п...
Представлен монитор LG 27QN880 с креплен...
Представлен монитор LG 27QN880 с крепленКомпания LG представила монитор 27QN880, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 п...
PlayStation 5 выйдет в двух форматах...
PlayStation 5 выйдет в двух форматахВчера после презентации компании Sony у многих возник вопрос о том, почему нужно было выпускать две верси...
Лучшие умные часы. Amazfit Verge lite...
Лучшие умные часы. Amazfit Verge liteВ последнее время на просторах интернета можно найти просто уйму различных умных часов, которые предостав...
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128...
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128Многие пользователи считают, что сотовые сети пятого поколения в ближайшем будущем не будут использоватьс...
HP EliteBook x360 830 G7 для ценителей с...
HP EliteBook x360 830 G7 для ценителей сОфициально представлен гибридный ноутбук HP EliteBook x360 830 G7, который выглядит достаточно привлекате...
Интернет-магазин в котором есть все...
Интернет-магазин в котором есть всеИнтернет-магазины с каждым днем набирают популярность, совершать покупки стало легко и просто, при этом н...
Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серве...
Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для сервеТестируемый сегодня ИБП Eaton 5PX1500i Rt2u не ориентирован на массовый сегмент. Основное применение – ус...
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфонаОбновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона
Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешкиОбзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки
Обзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколенияОбзор MSI MEG Z490 Unify. Материнская плата для уверенного разгона Intel 10-го поколения
Лучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GBЛучший смартфон для путешествий. vivo X50 Pro 8/256GB
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor