Объектив Sigma 90mm F/2.8 DG DN Contemporary готов к выходу

В сети появились подробные характеристики объектива Sigma 90mm F/2.8 DG DN Contemporary для беззеркальных камер с креплениями L-mount и E-mount. Новинка будет характеризоваться оптической конструкцией из 11 линз в 10 группах, 9-лепестковой диафрагмой с круглым боке, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, максимальным увеличением 1:5, резьбой для светофильтра 55 мм, габаритами 64:59.7 мм и массой 295 граммов. Ориентировочная цена данного объектива окажется на уровне Sigma 35mm AF F/2 DG DN Contemporary, который оценен в России от 55 тысяч рублей. Предполагается, что одновременно с Sigma 90mm F/2.8 DG DN Contemporary будет представлен объектив Sigma 24mm F/2.0 DG DN Contemporary.

Комментарии и отзывы Sigma 90mm F/2.8 DG DN Contemporary
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