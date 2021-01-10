Объектив Sirui 24mm F/2.8 Anamorphic 1.33x доступен для предзаказа

Компания Sirui Optical начала принимать предварительные заказы на свой третий анаморфотный объектив Sirui 24mm F2.8, который был представлен в декабре прошлого года. В рамках краудфандинговой кампании новинка доступна по цене в 750 долларов, а к началу продаж подорожает до 1000 долларов.

Напомним, что данный объектив предназначен для беззеркальных камер с креплениями Micro Four Thirds, Sony E, Canon EF-M, Nikon Z и Fujifilm X. Он характеризуется конструкцией из 13 элементов в 9 группах, коэффициентом анаморфирования 1,33x, 8-лепестковой диафрагмой в диапазоне f/2,8-f/16, ручной фокусировкой, ходом кольца 189,6°, минимальным расстоянием для фокусировки 60 см, максимальным диаметром 74 мм, длиной 124,9-128,1 мм, массой 770-810 г и диаметром фильтра 72 мм.
Комментарии и отзывы Sirui 24mm F/2.8 Anamorphic 1.33x
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