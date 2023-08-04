Объектив Sirui Venus 150mm T2.9 1.6x оценен в $1500

Компания SIRUI пополнила ассортимент анаморфотных объективов моделью Venus 150mm T2.9 1,6x, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Sony E, Canon RF, Nikon Z и L. Новинка характеризуется соотношением сторон 2,4:1 при съемке на сенсор с соотношением 3:2 и 2,8:1 при съемке на матрицу с соотношением 16:9, оптической конструкцией из 16 элементов в 11 группах, 16-лепестковой диафрагмой, углом поворота кольца фокусировки 153 градуса, минимальным расстоянием для фокусировки 58 см, коэффициентом сжатия 1,6x, массой 1385 граммов, резьбой для светофильтра 82 мм и длиной 178 мм. Цена объектива составляет 1500 долларов.