Объектив Sony 20-70mm F/4 G оценен в $1100

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых зум-объективов моделью Sony 20-70mm F/4 G, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется оптической схемой с двумя усовершенствованными асферическими элементами, одной асферической линзой, тремя ED и одним асферическим ED-элементом, кольцом диафрагмы с переключателем блокировки, кольцами для управления зуммированием и фокусировкой, дополнительным переключателем для отключения кольца диафрагмы, 9-ти лепестковой скругленной диафрагмой, двойными линейными двигателями XD, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 0.39х на 70 мм, массой 488 граммов и диаметром для светофильтра 72 мм. Объектив станет доступен для покупки в марте по цене в 1100 долларов.