Объектив Sony EF 50mm F1.2 GM оценен в €2300

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых объективов светосильной моделью FE 50mm F1.2 GM, которая появится в продаже в следующем месяце по цене в 2300 евро. Новинка характеризуется высокой разрешающей способностью, фокусным расстоянием 50 мм, 11-лепестковой диафрагмой f/1,2-f/16, конструкцией из 14 элементов в 10 группах, в том числе 3 элементами XA, минимальной дистанцией для фокусировки 0,4 м, максимальным увеличением 0,17х, резьбой для фильтра 72 мм, диаметром 87 мм, длиной 108 мм, массой 778 г, защитой от атмосферных воздействий и фторсодержащим покрытием для защиты от загрязнений.