Объектив Sony FE 14mm F/1.8 G-master оценен в €1600

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 14mm F/1.8 G-master для беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется двумя экстремально асферическими элементами XA, двумя элементами со сверхнизкой дисперсией и одним Super ED-элементом, 9-ти лепестковой диафрагмой, двумя линейными приводами автофокуса для точной, быстрой и бесшумной фокусировки даже с максимально открытой дифрагмой, кнопкой удержания фокусировки, переключателем режима фокусировки, защитой от пыли и влаги, а также передней и задней линзами со фторсодержащим покрытием. Объектив появится в продаже в мае по цене в 1600 евро.