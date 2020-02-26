Объектив Sony FE 20mm F1.8 G оценен в 900 долларов

Компания Sony представила широкоугольный полнокадровый объектив Sony FE 20mm F1.8 G, который весит всего 373 грамма. Новинка характеризуется двумя усовершенствованными асферическими элементами, тремя элементами с очень низкой дисперсией для лучшей резкости, девятилепестковой диафрагмой с круглыми бликами вне зоны резкости и плавным размытием, быстрым и бесшумным линейным приводом фокусировки, минимальным расстоянием для фокусировки 19 см, кольцом управления диафрагмой с вращением без щелчков, защитой от пыли и влаги, а также диаметром фильтров 67 мм. Объектив появится в продаже в марте по цене в 900 долларов.