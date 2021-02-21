Объектив Sony FE 35mm F1.4 GM выйдет в апреле

Недавно мы уже писали о том, что компания Sony перенесла дату начала продаж объектива FE 35mm F1.4 GM. Изначально новинка должна была выйти 22 февраля. Сегодня популярный магазин B&H объявил новую дату начала отгрузок – 12 апреля. Вероятно, скоро об этом официально объявит и компания Sony.

Напомним, что объектив характеризуется массой в 524 г, оптической схемой из 14 элементов в 10 группах, в том числе двумя элементами XA и одним ED, минимальной дистанцией для фокусировки 27 см, максимальным увеличением 0,23x, двумя линейными двигателями автофокусировки, 11-лепестковой диафрагмой с кольцом управления, диаметром фильтров 67 мм, диаметром 76 мм, длиной 96 мм и рекомендованной ценой в 1700 евро.