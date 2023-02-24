Объектив Sony FE 50mm F/1.4 GM оценен в $1300

Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью Sony FE 50mm F/1.4 GM, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новинка уже доступна для покупки по цене в 1300 долларов. Объектив характеризуется 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4, минимальным расстоянием для фокусировки 41 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:6.25, оптической конструкцией из 14 элементов в 11 группах, включая две XA и одну низкодисперсионную линзы, просветлением Nano AR Coating II, внутренней системой фокусировки с двумя моторами XD Linear Motor, кольцом управления диафрагмой, резьбой для светофильтра 67 мм, массой 516 г, а также защитой от воды и пыли.