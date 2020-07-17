Объектив Speedmaster 50mm F/0.95 для Canon EF представлен официально

Компания Zhongyi Optics (ZY Optics) представила мануальный объектив Mitakon Speedmaster 50mm F/0.95 для полнокадровых зеркальных камер Canon с байонетом EF-mount. Новинка характеризуется оптической схемой из 12 элементами в 6 группах с одним элементом с высоким показателем преломления и пятью элементами с ультранизкой дисперсией, металлическим исполнением, 11-лепестковой диафрагмой, светосилой от F/0.95 до F/16, диаметром резьбы под фильтр 82 мм, минимальным расстоянием фокусировки 65 см, диаметром 89 мм, длиной 122 мм и массой 1,5 кг. Линза уже доступна для покупки в официальном онлайн-магазине ZY Optics по цене в 800 долларов.

Комментарии и отзывы Speedmaster 50mm F/0.95
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