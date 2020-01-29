Объектив TTArtisan 11mm f/2.8 вышел для камер с креплением Nikon Z, Leica L и Canon RF

2020-01-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - TTArtisan 11mm f/2.8; [101]
Сетевые источники сообщают о том, что полнокадровый объектив TTArtisan 11mm f/2.8 теперь доступен для камер с креплением Nikon Z, Leica L и Canon RF, а в ближайшее время выйдет и в варианте с байонетом Fujifilm X. Ранее объектив продавался только для камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, компактным и прочным алюминиевым корпусом, углом поля зрения 180°, оптической схемой из 11 элемент в 7 группах, диафрагмой f/1,8-f/16, минимальным расстоянием фокусировки 0,17 м, 10-лепестковой диафрагмой и массой 439 граммов. Цена объектива составляет 215 долларов.


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