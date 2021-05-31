Объектив TTArtisan 17mm f/1.4 оценен в $140

Китайский производитель TTArtisan пополнил ассортимент объективов моделью 17mm f/1.4, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E, Fujfilm FX, Canon EOS-M и камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 17 мм, диапазоном диафрагмы от f/1,4 до f/16, оптической конструкцией из девяти элементов в восьми группах, 10-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией фокусировки 20 см, резьбой для светофильтра 40,5 мм и массой 248 г. Объектив появится в продаже по цене в 140 долларов.