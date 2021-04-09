Объектив TTArtisan 21mm f/1.5 оценен в €250

Компания TTArtisan пополнила ассортимент полнокадровых мануальных объективов моделью 21mm f/1.5, которая предназначена для беззеркальных камер креплениями Nikon Z, Sony E, Canon R и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 21 мм, 10-лепестковой диафрагмой f/1,5-f/16, оптической конструкцией из 13 элементов в 11 группах, в том числе асферическим элементом и 5 элементами HR, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, диаметром для фильтра 58 мм и массой 230 г. Отметим, что размеры объектива зависят от крепления – габариты каждой версии представлены на одном из рендеров. Цена TTArtisan 21mm f/1.5 составляет 250 долларов.