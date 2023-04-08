Объектив TTArtisan 27mm F/2.8 оценен в $150

Китайская компания TTArtisan пополнила ассортимент компактных объективов моделью TTArtisan 27mm F/2.8, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с креплениями Nikon Z и Sony E. Ранее объектив был выпущен для камер с байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется толщиной 29 мм, массой 93 грамма, эквивалентным фокусным расстоянием 41 мм, интерфейсом USB для обновления прошивки, электронными кольцами фокусировки и диафрагмы на корпусе, оптической конструкцией из шести элементов в пяти группах, включая две линзы с высоким коэффициентом преломления, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8 и резьбой для светофильтра 39 мм. Объектив уже доступен для покупки по цене в 150 долларов.

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