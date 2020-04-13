Объектив TTArtisan 50mm F/ 0.95 показали на фото

Сетевые источники поделились фотографиями объектива TTArtisan 50mm f/0,95 для беззеркальных фотокамер формата APS-C креплением Sony E и Fujifilm X. Будущая новинка характеризуется ручным фокусом, фокусным расстоянием 50 мм (77 мм в 35-мм эквиваленте), максимальной диафрагмой F/0,95, минимальной диафрагмой F/16, оптической схемой из 12 элементов в 7 группах, минимальной дистанцией фокусировки 0,5 м, 12-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 62 мм, диаметром 69 мм, длиной 88 мм и массой 725 г. Объектив выйдет уже в ближайшие две недели, а цена в Японии составит 385 долларов, включая НДС.