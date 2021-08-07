Объектив TTArtisan 50mm F1.4 ASPH оценен в $280 Компания TTArtisan пополнила ассортимент светосильных объективов моделью 50mm F1.4 ASPH, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетами Nikon Z, Sony E, Canon RF и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, углом поля зрения 45°, диапазоном диафрагмы f/1,4–f/16, оптической конструкцией из 10 элементов в 8 группах, 12-лепестковой диафрагмой, ручной фокусировкой, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, резьбой для светофильтра 49 мм, диаметром 57 мм (крепление Sony E), 60 мм (Leica L) и 63 мм (Canon RF, Nikon Z), длиной 68 мм (Sony E), 67 мм (Leica L, Canon RF) и 71 мм (Nikon Z), массой от 429 до 457 граммов. Цена объектива составляет 280 долларов. Компания TTArtisan пополнила ассортимент светосильных объективов моделью 50mm F1.4 ASPH, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетами Nikon Z, Sony E, Canon RF и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, углом поля зрения 45°, диапазоном диафрагмы f/1,4–f/16, оптической конструкцией из 10 элементов в 8 группах, 12-лепестковой диафрагмой, ручной фокусировкой, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, резьбой для светофильтра 49 мм, диаметром 57 мм (крепление Sony E), 60 мм (Leica L) и 63 мм (Canon RF, Nikon Z), длиной 68 мм (Sony E), 67 мм (Leica L, Canon RF) и 71 мм (Nikon Z), массой от 429 до 457 граммов. Цена объектива составляет 280 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:24 . Продукт - TTArtisan 50mm F1.4 ASPH Комментарии и отзывы TTArtisan 50mm F1.4 ASPH

Камера Nikon Z9 будет записывать видео в...

В сети появились новые подробности о камере Nikon Z9, которая еще не была представлена официально. Утверж... В сети появились новые подробности о камере Nikon Z9, которая еще не была представлена официально. Утверж...

Кинообъектив Tokina 25-75mm T2.9 оценен ...

Компания Tokina пополнила ассортимент парфокальных кинообъективов моделью Tokina T2.9 25–75mm, которая по... Компания Tokina пополнила ассортимент парфокальных кинообъективов моделью Tokina T2.9 25–75mm, которая по...

Tamron представила новый зум-объектив 18...

Tamron объявила о выпуске зум-объектива 18-300mm F / 3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061). ... Tamron объявила о выпуске зум-объектива 18-300mm F / 3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061). ...

Камеру Sony ZV-E10 представят в августе...

Изначально камеру Sony ZV-E10 должны были представить еще 7 июля, однако почти в самый последний момент я... Изначально камеру Sony ZV-E10 должны были представить еще 7 июля, однако почти в самый последний момент я...

Объектив Nikkor Z 28mm f/2.8 (SE) оценен...

Компания Nikon представила сегодня не только ретро-камеру Nikon Z fc, но и объектив Nikkor Z 28mm f/2.8 (... Компания Nikon представила сегодня не только ретро-камеру Nikon Z fc, но и объектив Nikkor Z 28mm f/2.8 (...

Фотоаппарат Nikon Z30 готов к выходу ...

Сетевые источники сообщают о том, что беззеркальная камера Nikon Z30 будет представлена уже в следующем м... Сетевые источники сообщают о том, что беззеркальная камера Nikon Z30 будет представлена уже в следующем м...

Кинокамера Sony FX3 вышла в России...

Компания Sony дала старт российским продажам кинокамеры Sony FX3, которая была представлена еще в феврале... Компания Sony дала старт российским продажам кинокамеры Sony FX3, которая была представлена еще в феврале...