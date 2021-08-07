Объектив TTArtisan 50mm F1.4 ASPH оценен в $280

Компания TTArtisan пополнила ассортимент светосильных объективов моделью 50mm F1.4 ASPH, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетами Nikon Z, Sony E, Canon RF и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, углом поля зрения 45°, диапазоном диафрагмы f/1,4–f/16, оптической конструкцией из 10 элементов в 8 группах, 12-лепестковой диафрагмой, ручной фокусировкой, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, резьбой для светофильтра 49 мм, диаметром 57 мм (крепление Sony E), 60 мм (Leica L) и 63 мм (Canon RF, Nikon Z), длиной 68 мм (Sony E), 67 мм (Leica L, Canon RF) и 71 мм (Nikon Z), массой от 429 до 457 граммов. Цена объектива составляет 280 долларов.

Комментарии и отзывы TTArtisan 50mm F1.4 ASPH
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