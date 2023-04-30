Объектив TTArtisan AF 27mm F/2.8 появился в продаже

Китайская компания TTArtisan выпустила в международную продажу представленный три недели назад объектив AF 27mm F/2.8, который оценен в 150 долларов. Напомним, что новинка предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетами Nikon Z и Sony E. Объектив характеризуется толщиной 29 мм, массой 93 г., фокусным расстоянием 41 мм в полнокадровом эквиваленте, разъемом USB для апдейта прошивки, электронными кольцами фокусировки и диафрагмы на корпусе, оптической схемой из шести линз в пяти группах, включая два элемента с высоким коэффициентом преломления, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.8 и диаметром для светофильтра 39 мм.