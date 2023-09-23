Объектив TTartisan 500mm F/6.3 оценен в 330 долларов

Компания TTartisan пополнила ассортимент телеобъективов моделью TTartisan 500mm F/6.3, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетным креплением Sony E, Canon R, Nikon Z и L-mount. Новинка характеризуется полностью ручной фокусировкой, оптической схемой из 8 линз в 5 группах, в том числе двумя элементами со сверхнизкой дисперсией и еще двумя с высоким показателем преломления, 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/6.3 и минимальным F/32, углом обзора 5 градусов, массой 1617 граммов, комплектной металлической блендой и кольцом для крепления на штатив. Производитель отмечает небольшое виньетирование на полнокадровых камерах Sony. Цена объектива составляет 330 долларов.

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