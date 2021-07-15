Объектив TTartisan 50mm F/0.95 Silver andorized оценен в $777

Компания TTartisan пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 50mm F/0.95 для крепления Leica M-mount, которая ранее была доступна в черной, красной и серебристо-черной расцветках. Новый вариант отличается серебристым цветом. Объектив также характеризуется оптической конструкцией из 11 элементов в 8 группах, в том числе одной асферической линзой, двумя ED элементами и восемью элементами с высоким показателем преломления, 12-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 120 см, диапазоном светосилы от F/0.9 до F/16, диаметром для светофильтра 67 мм, размерами 72: 74 мм и массой 673 г. Цена новой версии составляет 777 долларов.

Комментарии и отзывы TTartisan 50mm F/0.95 Silver andorized
Объектив Sigma 35mm F1.4 DG DN Art оцене...
Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 35mm F1.4 DG DN Art, котора...
Объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III...
В сети появились первые фотографии, сделанные на телезум-объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD,...
Беззеркальная камера Sony A7IV засветила...
Еще не представленная официально беззеркальная полнокадровая камера Sony A7IV засветилась на сайте одного...
Объектив 7Artisans 55mm f/1.4 II оценен ...
Компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 55mm f/1.4 II, который предназначен для кропн...
Камера Yongnuo YN455 построена на базе A...
Компания Yongnuo пополнила ассортимент гибридных фотоаппаратов моделью Yongnuo YN455, которая получила ОС...
Камера Sony ZV-E10 засветилась на фото...
В сеть утекли первые фотографии беззеркальной камеры для видеоблогеров Sony ZV-E10, официальная презентац...
Объектив Canon RF 14-35mm F4L IS USM оце...
Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых объктивов для беззеркальных камер моделью Canon RF 14-...
Объектив Panasonic 25-50mm F/1.7 ASPH по...
Сетевые источники раскрыли характеристики объектива Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F/1.7 ASPH,...
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor