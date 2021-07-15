Объектив TTartisan 50mm F/0.95 Silver andorized оценен в $777

Компания TTartisan пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 50mm F/0.95 для крепления Leica M-mount, которая ранее была доступна в черной, красной и серебристо-черной расцветках. Новый вариант отличается серебристым цветом. Объектив также характеризуется оптической конструкцией из 11 элементов в 8 группах, в том числе одной асферической линзой, двумя ED элементами и восемью элементами с высоким показателем преломления, 12-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 120 см, диапазоном светосилы от F/0.9 до F/16, диаметром для светофильтра 67 мм, размерами 72: 74 мм и массой 673 г. Цена новой версии составляет 777 долларов.