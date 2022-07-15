Объектив TTartisan 50mm F/2 оценен в 70 долларов

Китайская компания TTartisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью TTartisan 50mm F/2 для беззеркальных камер с креплением Sony E, Leica L, Nikon Z, Canon RF, Canon EOS M, Fujifilm X и Micro 4/3. Новинка характеризуется оптической конструкцией из шести элементов в пяти группах, включая две линзы с высоким коэффициентом преломления (HR), 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2, минимальным расстоянием для фокусировки 50 см, резьбой для светофильтра 43 мм, кольцами диафрагмы и фокусировки, а также массой от 190 до 212 грамм в зависимости от версии байонета. Объектив уже можно приобрести в официальном интернет-магазине производителя по цене в 70 долларов.