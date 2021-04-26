Объектив TTartisan 50mm f/1.2 вышел для Nikon Z и Leica L

В конце прошлого года компания TTartisan выпустила мануальный объектив TTartisan 50mm f/1.2, предназначенный беззеркальных APS-С камер с байонетами Sony E, Canon EOS M, Fujifilm X и Micro Four Thirds. Сегодня были выпущены варианты для камер с креплениями Nikon Z и Leica L. Цена объектива составляет 130 долларов.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, 10-лепестковой диафрагмой с диапазоном от f/1,2 до f/16, конструкцией из семи элементов в пяти группах, минимальной дистанцией для фокусировки 50 см, диаметром фильтра 55 мм, диаметром 62 мм, длиной 60 мм и массой 336 г.