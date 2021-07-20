Объектив TTartisan 7.5mm F/2 Fish Eye оценен в $150

Компания TTartisan пополнила ассортимент объективов моделью TTartisan 7.5mm F/2 Fish Eye, которая предназначена для беззеркальных APS-C камер с байонетами Sony E, Fujifilm X, Canon EOS-M, Canon RF, Nikon Z и Leica L, а также камер формата Micro Four Thirds. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, относительным отверстием от 1:2-1:11, фокусным расстоянием 7.5 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 12,5 см, оптической конструкцией из 11 элементов в 8 группах, в том числе 2 низкодисперсионными элементами и 3 элементами со сверхвысоким коэффициентом преломления, 7-лепестковой диафрагмой, комплектным светофильтром ND1000 и массой от 343 до 370 граммов в зависимости от версии.

Комментарии и отзывы TTartisan 7.5mm F/2 Fish Eye
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