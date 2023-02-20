Объектив Tamron 11-20mm Di III-A RXD F/2.8 выпустят для камер Fujifilm X

Компания Tarmon объявила о выпуске широкоугольного зум-объектива Tamron 11-20mm Di III-A RXD F/2.8 для камер с креплением Fujifilm X-mount. Почти два года назад данный объектив был представлен для беззеркальных камер с байонетом Sony E-mount. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 11-20 мм, 7-лепестковой диафрагмой от F/2.8 до F/16, минимальной дистанцией фокусировки 15 см, коэффициентом увеличения: 1:4, конструкцией из 12 элементов в 10 группах, включая 2 LD, 1 XLD и 2 литых асферических элемента, просветлением BBAR G2, автофокусом с шаговым мотором, резьбой для фильтра 67 мм, массой 335 граммов, а также защитой от пыли и влаги.