Объектив Tamron 11–20mm F/2.8 Di III-A RXD засветился в сети

Сетевые источники рассекретили дизайн и характеристики объектива Tamron 11–20mm F/2.8 Di III-A RXD, который будет представлен 22 апреля. Итак, перед нами широкоугольный объектив формата APS-C для камер с креплением Sony E. Объектив будет характеризоваться фокусным расстоянием 11–20 мм, углом поля зрения 105°20’–71°35’, 7-лепестковой диафрагмой f/2,8–f/16, оптической схемой из 12 элементов в 10 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 0,15–0,24 м, максимальным увеличением 1:4–1:7,6, резьбой для фильтра 67 мм, диаметром 73 мм, длиной 86,2 мм, массой 335 граммов, защитой от атмосферных воздействий и комплектной блендой. Цена грядущей новинки пока не указывается.