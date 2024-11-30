Объектив Tamron 11-20mm F/2.8 для Canon RF оценен в $660

Компания Tamron объявила, что широкоугольный зум-объектив Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD для APS-C камер Canon RF появится в продаже 12 декабря по цене 660 долларов. Новинка характеризуется оптической схемой из 12 линз в 10 групп, включая два элемента GM (Glass Molded Aspherical), одного XLD (eXtra Low Dispersion) и двух LD (Low Dispersion), системой автофокусировки на основе шагового привода Tamron RXD, переключателем режима фокусировки на внешней стороне корпуса и разъемом для обновления фирменного программного обеспечения Lens Utility. Любопытно, что версия Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD для камер Sony и Fujifilm стоит на 40 долларов дороже.