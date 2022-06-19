Объектив Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD для Fuji X оценен в $800

Компания Tamron пополнила ассортимент зум-объективов моделью 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD, предназначенной для беззеркальных камер формата APS-С с байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием от 17 до 70 мм (25.5-105 мм в полнокадровом эквиваленте), 9-лепестковой диафрагмой с максимальной диафрагмой F/2.8, механизмом оптической стабилизации VC, бесшумным двигателем автофокуса, минимальным расстоянием для фокусировки 19 см на 17 мм, защитой от влаги, фтористым покрытием передней линзы, оптической схемой из 16 элементов в 12 группа, включая два литых асферических и один гибридный асферический элементы, диаметром светофильтра 67 мм, максимальным диаметром 74 мм и массой 530 граммов. Цена объектива составляет 800 долларов.