Объектив Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD оценен в $700

Компания Tamron официально пополнила ассортимент объективов моделью 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061), предназначенной для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E. Новинка уже доступна для предзаказа по цене в 700 долларов, а старт розничных продаж намечен на 24 сентября.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 18-300 мм (27-450 мм в 35-мм эквиваленте), коэффициентом масштабирования 16.6x, углом поля зрения 77°24’-5°30’, оптической конструкцией из 19 элементов в 15 группах, в том числе 3 гибридными асферическими элементами и 4 элементами LD, 7-лепестковой диафрагмой, быстрой, бесшумной и точной автофокусировкой с линейным двигателем VXD, минимальной дистанцией для фокусировки 0.15 м при 18 мм, максимальным коэффициентом увеличения 1:2, резьбой для фильтра 67 мм, диаметром 75,5 мм, длиной 125,6 мм, массой 620 граммов, компенсацией вибрации, защитой от влаги, фторсодержащим покрытием и переключателем блокировки масштабирования.