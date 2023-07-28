Объектив Tamron 35-150mm F/2-2.8 выпустят для Nikon

Компания Tamron Japan объявила, что светосильный зум-объектив Tamron 35-150mm F/2-2.8 будет выпущен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Nikon Z. Релиз ожидается в конце августа или начале сентября этого года. Оригинальная версия была представлена для камер с байонетом Sony E в сентябре 2021 года.

Объектив характеризуется тихим и быстрым линейным приводом автофокуса, защитой от пыли и влаги, фокусным расстоянием 35–150 мм, максимальной диафрагмой f/2,0–f/2,8, минимальной диафрагмой f/16–f/22, оптической конструкцией из 21 элемента в 15 группах, в том числе тремя стеклянными литыми асферическими элементами и четырьмя элементами LD, углом поля зрения 63°26’–16°25’, минимальной дистанцией для фокусировки 33–85 см, максимальным увеличением 1:5,7–1:5,9, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 82 мм, диаметром 89,2 мм, длиной 158 мм и массой 1165 граммов.