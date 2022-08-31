Объектив Tamron 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD оценен в $1300

Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых телеобъективов моделью 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD для беззеркальных камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется 8-кратным оптическим зуммированием, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/4.5 (на 50 мм) и F/6.3 (на 400 мм), минимальной дистанцией для фокусировки 25 см на 50 мм, коэффициентом увеличения 1:2, системой автофокуса, оптической стабилизацией изображения (VC), оптической схемой из 24 элементов в 18 группах, включая две линзы две линзы со сверхнизкой дисперсией, одну стеклянную асферическую и одну гибридную асферическую, покрытием BBAR-G2 против ореолов и бликов, длиной 183.4 мм на 50 мм и 258 мм на 400 мм, массой 1155 г, защиту от влаги и царапин, а также резьбой для фильтра 67 мм. Объектив появится в продаже 22 сентября по цене в 1300 долларов.

Fujifilm прекратила выпуск беззеркальной камеры X-T3…
Стало известно, что беззеркальная камера Fujifilm X-T3 снята с производства. Камера больше не доступна в …
Sigma 24mm F/1.4 DG DN Art оценен в 900 долларов…
Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 20mm F/1.4 DG DN Art, которая…
Объектив Viltrox 13mm F/1.4 оценен в 300$…
Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью Viltrox 13mm F1.4 AF, которая предназначена для…
Panasonic GH6 получит важнейший апдейт…
Panasonic недавно выпустила камеру GH6 с внутренней записью ProRes и другими приятными профессиональными …
Объектив Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD для Fuji X оце…
Компания Tamron пополнила ассортимент зум-объективов моделью 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD, предназначенн…
Камера Leica D-Lux 7 «A Bathing Ape x Stash» оценена в $2320…
Компания Leica представила новую версию камеры D-Lux 7, которая получила название «A Bathing Ape x Stash»…
Объектив Laowa 90mm F/2.8 2X Ultra Macro APO оценен в $450…
Компания Venus Optics пополнила ассортимент макрообъективов моделью Laowa 90mm F/2.8 2X Ultra Macro APO, …
Представлен объектив Meike 12mm F/2…
Китайский производитель Mieke представил сверхширокоугольный объектив Meike 12mm F/2, который предназначе…
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor