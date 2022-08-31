Объектив Tamron 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD оценен в $1300

Компания Tamron пополнила ассортимент полнокадровых телеобъективов моделью 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD для беззеркальных камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется 8-кратным оптическим зуммированием, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/4.5 (на 50 мм) и F/6.3 (на 400 мм), минимальной дистанцией для фокусировки 25 см на 50 мм, коэффициентом увеличения 1:2, системой автофокуса, оптической стабилизацией изображения (VC), оптической схемой из 24 элементов в 18 группах, включая две линзы две линзы со сверхнизкой дисперсией, одну стеклянную асферическую и одну гибридную асферическую, покрытием BBAR-G2 против ореолов и бликов, длиной 183.4 мм на 50 мм и 258 мм на 400 мм, массой 1155 г, защиту от влаги и царапин, а также резьбой для фильтра 67 мм. Объектив появится в продаже 22 сентября по цене в 1300 долларов.