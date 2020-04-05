Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD готов к выходу

2020-04-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD; [82]
Сетевые источники сообщили о том, что объектив Tamron 70-180mm f/2.8 для полнокадровых беззеркальных камер Sony будет представлен уже на следующей неделе. Утверждается, что новинка характеризуется оптической схемой из 19 элементов в 14 группах, минимальным расстоянием для фокусировки 0,85 м, 9-ти лепестковой диафрагмой, габаритами 81:149мм, массой 815 г, диаметром фильтра 67 мм, очень тихим и быстрым новым механизмом фокусировки линейного двигателя VXD, защитой от влаги, фторопокрытием, а также поддержкой функций Fast Hybrid AF и Eye AF. По словам источника, объектив окажется резче, чем Sony 70-200mm F/2.8 G-master. Что до ориентировочной цены, то сейчас называется цифра в 1000 долларов.


Комментарии и отзывы Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD
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