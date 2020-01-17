Объектив Tokina ATX-M 85mm f/1.8 FE оценен в 500 долларов

Компания Tokina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью ATX-M 85mm f/1.8 FE, которая предназначена для беззеркальных камер с креплением Sony E. Новинка характеризуется автоматической фокусировкой (привод мотора фокусировки ST-M), фокусным расстоянием 85 мм, углом поля зрения 28,5°, 9-лепестковой диафрагмой f/1,8...f/16, оптической схемой из 10 элементов в 7 группах, включая 1 элемент SD, минимальным расстоянием фокусировки 0,8 м, максимальным увеличением 0,125x, диаметром фильтра 72 мм, размерами 80:93,23 мм, а также массой 645 г. Цена объектива составляет 500 долларов.