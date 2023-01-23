Объектив Tokina SZ PRO ReFlex 300mm F1 MF CF оценен в $500

Компания Tokina пополнила ассортимент объективов моделью SZ 300mm PRO ReFlex F7.1 MF CF, для APS-C камер с креплением Sony E, Fujifilm X и Canon EF-M. Новинка характеризуется диафрагмой с максимальным значением F/7.1, углом обзора 5,4° для Sony E и Fujifilm X , а также 5,1° для Canon EF-M, минимальной дистанцией для фокусировки 92 см, коэффициентом увеличения 1:2.5, ручной фокусировкой, кольцом управления фокусировкой с углом поворота 270°, диаметром для светофильтра 46 мм, оптической схемой из 8 элементов в 8 группах, многослойным оптическим покрытием, габаритами 61:74,5 мм, массой 235 граммов, блендой MH-461 и гарантией 2 года. Цена объектива составляет 500 долларов.

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