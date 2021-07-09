Объектив Tokina atx-m 56mm F/1.4 X готов к выходу

В сети появилась информация об объективе Tokina atx-m 56mm F/1.4 для беззеркальных APS-C камер Fujifilm с байонетом X-mount. Сообщается, что линза будет представлена 6 августа этого года. Также стало известно о существовании профессионального полнокадрового теле-зума Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports для беззеркальных камер с креплением Sony E. Отмечается, что данная линза предназначена для для съемки спортивных соревнований. По мнению источника, объектив будет конкурировать с выпущенной этой весной моделью Tamron 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD.