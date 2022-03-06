Объектив Trioplan 100mm F/2.8 II оценен в 1000$

Компания Meyer Optik Görlitz пополнила ассортимент объективов моделью Trioplan 100mm F/2.8 II, предназначенной для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Nikon Z и Canon RF. Ранее данный объектив был выпущен для камер с байонетом Canon EF, Fujifilm X, Leica L, Leica M, M42, MFT, Nikon F, Pentax K и Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 100 мм, максимальным значением 15-лепестковой диафрагмы F/2.8, минимальным F/22, оптической конструкцией из трех элементов в трех группах, минимальной дистанцией для фокусировки 90 см, максимальным масштабом 1:1, резьбой для светофильтра 52 мм и полностью ручной фокусировкой. Объектив уже доступен для заказа по цене в 1000 долларов или 1000 евро.