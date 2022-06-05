Объектив Viltrox 13mm F/1.4 оценен в 300$

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью Viltrox 13mm F1.4 AF, которая предназначена для беззеркалных камер формата APS-С c креплениями Sony E и Nikon Z. В конце прошлого года был выпущен вариант для камер с байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 13 мм (20 мм в 35-мм эквиваленте), оптической конструкцией из 14 элементов в 11 группах (в том числе 2 асферическими и 4 низкодисперсионными линзами ED), поддержкой обнаружения глаз, защитой от пыли, углом зрения: 94,06°, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 22 см, мотором автофокуса STM, максимальным увеличением 0,1x, габаритами 74:90 мм, массой 420 и 455 граммов соответственно и резьбой для светофильтра 67 мм. Цена объектива в рамках краудфандинговой кампании на Indiegogo составляет 300 долларов.