Объектив Viltrox 85mm f/1.8 Z оценен в $400

Компания Viltrox пополнила ассортимент полнокадровых объективов с автофокусировкой моделью 85mm F1.8 Z, которая предназначена для беззеркальных камер Nikon Z. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 85 мм, максимальной диафрагмой f/1,8, минимальной диафрагмой f/16, оптической схемой из 10 элементов в 7 группах, включая 5 элементов из стекла с повышенным светопропусканием и 1 элемент ED, минимальной дистанцией для фокусировки 80 см, максимальным увеличением 0,125х, девятилепестковой диафрагмой, размером фильтра 72 мм, диаметром 80 мм, длиной 92 мм и массой 540 г. Линза уже доступна для покупки по цене в 400 долларов.

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