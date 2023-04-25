Объектив Viltrox AF 16mm F/1.8 FE готов к выходу

Сетевые источники сообщают, что широкоугольный объектив Viltrox AF 16mm F/1.8 FE будет представлен уже в следующем месяце. Новинка будет предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony с байонетом FE.

Также стало известно, что китайский производитель готовит к выпуску FE-версию объектива Viltrox AF 75mm F/1.2. Данная модель была выпущена в прошлом году для APS-C камер Fujifilm. Объектив характеризуется фокусным расстоянием 115 мм в полнокадровом эквиваленте, оптической конструкцией из 16 элементов в 11 группах с покрытием HD Nano, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2, портом USB-C, автоматической фокусировкой с STM двигателем, диаметром для светофильтра 77 мм, углом обзора 21.35°, максимальным коэффициентом увеличения 1:10, минимальной дистанцией для фокусировки 0,88 м, защитой от пыли и влаги, размерами 87:101 мм и массой 670 граммов. Ориентировочная цена грядущей новинки составляет 500 долларов.