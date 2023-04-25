Объектив Viltrox AF 16mm F/1.8 FE готов к выходу

Сетевые источники сообщают, что широкоугольный объектив Viltrox AF 16mm F/1.8 FE будет представлен уже в следующем месяце. Новинка будет предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony с байонетом FE.

Также стало известно, что китайский производитель готовит к выпуску FE-версию объектива Viltrox AF 75mm F/1.2. Данная модель была выпущена в прошлом году для APS-C камер Fujifilm. Объектив характеризуется фокусным расстоянием 115 мм в полнокадровом эквиваленте, оптической конструкцией из 16 элементов в 11 группах с покрытием HD Nano, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2, портом USB-C, автоматической фокусировкой с STM двигателем, диаметром для светофильтра 77 мм, углом обзора 21.35°, максимальным коэффициентом увеличения 1:10, минимальной дистанцией для фокусировки 0,88 м, защитой от пыли и влаги, размерами 87:101 мм и массой 670 граммов. Ориентировочная цена грядущей новинки составляет 500 долларов.
Новый Moto G Stylus протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования нового поколения смарт…
Дрон DJI Mavic 3 Pro уже продают в Китае …
Профильный ресурс IT Home поделился фотографиями дрона DJI Mavic 3 Pro, официальный релиз которого ожидае…
Представлена камера Pentax K-3 III Monochrome…
Компания Pentax пополнила ассортимент зеркальных камер моделью Pentax K-3 Mark III Monochrome, которая мо…
Представлен объектив Laowa Ranger 28-75mm…
Компания Venus Optics пополнила ассортимент кинобъективов моделями Laowa Ranger 28-75mm и Laowa Ranger 75…
Sony A9 III и Sony A7C II представят в 2023 году…
Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровых беззеркальных камерах Sony Sony A9 III и Sony …
Кинообъектив DZOFilm 12-25mm T2.8 Pictor Zoom оценен в $2890…
Компания DZOFilm пополнила ассортимент парфокальных зум-кинообъективов моделью 12-25mm T2.8 Pictor Zoom, …
Представлен объектив Entaniya Hal 200 6mm F/4…
Сетевые источники сообщили о выходе нового сверхширокоугольного объектива Entaniya Hal 200 6mm F/4, котор…
Представлен объектив Meike 85mm F/1.8 STM…
Китайская компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 85mm F/1.8 STM, которая предназна…
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor